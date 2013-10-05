Комісія з помилування ще не розглядала питання Тимошенко - Скорик

«Кожен член комісії отримує порядок денний, ми над ним працюємо тижнів два, однак наразі ми ще нічого не отримували. Є дві обов’язкові умови: людина має звертатися особисто, і людина має відбути бодай половину терміну. Ми багатьох людей помилували, причому в усіх випадках – за цих вихідних даних», – пояснює член комісії з помилування Радіо Свобода.

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За словами Лариси Скорик, той, хто просить помилування, має обов’язково визнати свою провину. Відтак вона не вважає, що звернення представників місії Європарламенту Пата Кокса та Александра Квасневського є підставою для помилування Юлії Тимошенко.

«Хто такий Квасневський для Тимошенко, а вона – для нього? Близький член родини? Буває, що просять про помилування для хворого», – зауважила Скорик. Однак вона висловила сумнів, що хвороба Юлії Тимошенко дає підстави розглядати прохання інших осіб щодо неї.

Скорик не пригадує, щоб комісія з питань помилування збиралася позачергово і впродовж дня розглядала ту чи іншу справу. Однак вона не виключає, що це можливо.

Як повідомляв УНІАН, захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що Кокс і Квасневський сьогодні, 4 жовтня, передали Президенту Януковичу клопотання про помилування Тимошенко.