Раді пропонують працювати понаднормово заради єврозаконів

Як повідомив кореспондент УНІАН, в ефірі програми «Шустер Live» вона сказала, що зміни до Конституції, які містяться у президентському законопроекті стосовно посилення гарантій незалежності суддів, «теж називають євроінтеграційними».

«Фракція «УДАР» виступає з пропозицією, на якій ми будемо наполягати на Погоджувальній раді (7 жовтня – УНІАН): по-перше, внести зміни до календарного плану сесії і зробити два тижні робочими, тобто два наступних тижні поспіль попрацювати», - сказала Агафонова.

Також вона наголосила на необхідності направлення на доопрацювання у профільний комітет Верховної Ради президентського законопроекту про внесення змін до Конституції стосовно посилення гарантій незалежності суддів.

«Створити робочу групу, як ми це робили, і досить вдало зробили по пакету антикорупційного законодавства», - сказала депутат.

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На думку Агафонової, таким чином можна було б узгодити позиції по цьому законопроекту, до 16 жовтня отримати висновок Конституційного Суду і проголосувати за нього у парламенті.

У свою чергу, народний депутат від ВО «Свобода» Олексій Кайда зауважив, що підтримує ідею Агафонової про проведення двох поспіль пленарних тижнів.