Індія випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд
Збройні сили Індії в понеділок здійснили успішне випробування балістичної ракети "Прітхві-II", здатної нести ядерний заряд на дальність близько 350 кілометрів.
Як заявив газеті Hindu джерело в Організації оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO), подібні випробування проводяться, щоб "ясно продемонструвати оперативну готовність Індії реагувати на будь-які події".
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Пуск був здійснений з полігону Чандіпур в західному штаті Орісса, повідомляє РІА Новости.
"Ракета була обрана навмання з арсеналу, всі операції, пов'язані з пуском, здійснювалися групою фахівців Командування стратегічних сил під наглядом вчених DRDO", - зазначило джерело.
"Прітхві-II" з рідкопаливним ракетним двигуном надійшла на озброєння Індії в 2003 році. Вона здатна нести боєголовку масою від 500 до 1 тисячі кілограмів. Останній пуск ракети був проведений у серпні цього року.