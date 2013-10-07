Індія випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд

Як заявив газеті Hindu джерело в Організації оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO), подібні випробування проводяться, щоб "ясно продемонструвати оперативну готовність Індії реагувати на будь-які події".

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Пуск був здійснений з полігону Чандіпур ​​в західному штаті Орісса, повідомляє РІА Новости.

"Ракета була обрана навмання з арсеналу, всі операції, пов'язані з пуском, здійснювалися групою фахівців Командування стратегічних сил під наглядом вчених DRDO", - зазначило джерело.

"Прітхві-II" з рідкопаливним ракетним двигуном надійшла на озброєння Індії в 2003 році. Вона здатна нести боєголовку масою від 500 до 1 тисячі кілограмів. Останній пуск ракети був проведений у серпні цього року.