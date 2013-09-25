ЗМІ: Cпецслужби США вели стеження за індійськими дипломатами

АНБ прослуховувало телефони і вело спостереження за комп'ютерами за допомогою високотехнологічних пристроїв , пише Russia Today з посиланням на газету Times of India, яка має дані з внутрішнього документу американських спецслужб.

Індійські представництва стали метою цілої низки програм по спостереженню, включаючи проект Lifesaver, який дозволяє клонувати жорсткі диски комп'ютерів.

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Про масштабні програми зі стеження АНБ стало відомо після того, як колишній аналітик американських спецслужб Едвард Сноуден оприлюднив секретну інформацію про глобальну систему стеження PRISM. З її допомогою США вели спостерігали за мільйонами людей по всьому світу, включаючи дипломатів і високопоставлених чиновників різних країн, у тому числі дипломатичних союзників США .

У минулому Індія виступала на боці повсюдного спостереження за користувачами в інтернеті і прослуховуванням телефонних переговорів громадян, мотивуючи це успіхами по боротьбі з тероризмом. Тепер МЗС Індії висловив хвилювання у зв'язку з оприлюдненням фактів про прослуховування своїх дипмісій. Дипломати заявили, що обговорять це питання із представниками США .