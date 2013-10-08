МЗС не веде переговорів щодо лікування Тимошенко за кордоном
11:44, 08 жовтня 2013Політика
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МЗС України не веде переговорів щодо лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.
МЗС не має жодних документів щодо лікування Тимошенко за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
“МЗС не веде таких переговорів і, чесно кажучи, офіційних свідчень немає про те, що якісь переговори хтось вів”, - сказав Кожара.
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За його словами, на сьогодні в МЗС немає жодних офіційних документів, які б могли це підтвердити.
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