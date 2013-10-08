У Януковича є всі законні підстави для помилування Тимошенко - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Верховної Ради.

Він наголосив: “Жодних законних підстав для ув'язенення Юлії Тимошенко не було, але є всі законні підстави для того, щоб підписати Президенту України акт про помилування Юлії Тимошенко”.

Яценюк висловив здивування з приводу заяв ряду провладних політиків щодо відсутності таких підстав. Він нагадав, що указом від 16 вересня 2010 року затверджено положення про помилування. За його словами, пунктом 6 цього положення передбачено, що “клопотання про помилування засуджених, які не відбули половину призначеного їм строку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, можуть бути задоволені за наявності обставин, що потребують особливого гуманного ставлення”.

Читайте також: Глави ряду церков просять Януковича звільнити Тимошенко

За словами Яценюка, Янукович заявив про готовність надати можливість Тимошенко отримати медичну допомогу. Він підкреслив, що, виходячи із цього, Янукович має законне право для ухвалення відповідного рішення.

“Просимо Президента взяти ручку, листочок і підписати це рішення і поставити крапку в цій ситуації і відкрити абсолютно нову сторінку української держави і наших стосунків із західними партнерами”, - наголосив Яценюк.