Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2013»
Номінаційний комітет Конкурсу «Юрист року 2013» із радістю повідомляє, що церемонія нагородження переможців Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2013» відбудеться 14 жовтня 2013 року о 19.00 в готелі Прем’єр-Палац за адресою: бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська 5-7/29, Софіївський Гранд хол.
До уваги представників мас-медіа!
Раді запросити вас на урочисту церемонію нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2013»!
Для успішної акредитації вам потрібно надіслати Заявку у довільній формі факсом або повідомити інформацію про представників за телефонами: тел./факс: (044)270-52-07 або моб.: 06646-96-118 до 18.00 11 жовтня 2013 року.
Контактна особа: Марина Зварич
Дякуємо за співпрацю!
Конкурс проводиться за підтримки:
Ювелірний партнер:
Ювелірний дім «ZARINA»
Ексклюзивний медіа-партнер Конкурсу:
Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання Юридична газета
Інформаційні партнери:
Щотижнева інформаційно-правова газета «Правовий тиждень»
Юридичний портал Pravotoday
Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України»
Всеукраїнський юридичний портал Legalans
Інформаційні партнери номінації «Студент-юрист»:
Освітній портал www.osvita.org.ua