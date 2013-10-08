Номінаційний комітет Конкурсу «Юрист року 2013» із радістю повідомляє, що церемонія нагородження переможців Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2013» відбудеться 14 жовтня 2013 року о 19.00 в готелі Прем’єр-Палац за адресою: бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська 5-7/29, Софіївський Гранд хол.

До уваги представників мас-медіа!

Раді запросити вас на урочисту церемонію нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2013»!

Для успішної акредитації вам потрібно надіслати Заявку у довільній формі факсом або повідомити інформацію про представників за телефонами: тел./факс: (044)270-52-07 або моб.: 06646-96-118 до 18.00 11 жовтня 2013 року.

Контактна особа: Марина Зварич

Дякуємо за співпрацю!

Конкурс проводиться за підтримки:

Ювелірний партнер:

Ювелірний дім «ZARINA»

Ексклюзивний медіа-партнер Конкурсу:

Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання Юридична газета

Інформаційні партнери:

Щотижнева інформаційно-правова газета «Правовий тиждень»

Юридичний портал Pravotoday

Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України»

Всеукраїнський юридичний портал Legalans

Інформаційні партнери номінації «Студент-юрист»:

Освітній портал www.osvita.org.ua