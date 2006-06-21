Політрада НСНУ дала своїм депутатам ”добро” на підписи під угодою

Політрада “Народного Союзу Наша Україна” схвалила текст угоди про створення помаранчевої коаліції і рекомендувала своїм народним депутатам її підписати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

Вона повідомила, що, зокрема, було ухвалено рішення політради НСНУ, в якому першим пунктом пропонується схвалити текст угоди про створення коаліції з СПУ та БЮТ. Другим пунктом рекомендується депутатам від НСНУ підписати цю угоду і третім пунктом цього рішення пропонується рекомендувати на посаду голови Верховної Ради України Петра ПОРОШЕНКА.

За це проголосувало 113 із 114 присутніх на політраді. (Від НСНУ за списками блоку «Наша Україна» до парламенту було обрано більше 40 народних депутатів).

Крім того, Т.МОКРІДІ розповіла, що під час обговорення цього рішення відзначалась “віртуозність” коаліційних переговорників від «Нашої України», оскільки всі позиції, на яких наполягала «Наша Україна», майже враховані. Це, на переконання політради НСНУ, є великою перемогою для партії.

Як повідомляла Т.МОКРІДІ раніше, сьогодні також мають відбутись засідання керівних органів партій, що входять до блоку «Наша Україна», і завтра зранку має відбутися засідання політради «Нашої України», де має бути ухвалено остаточне рішення щодо входження блоку до помаранчевої коаліції.