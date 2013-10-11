Робота Верховної Ради досі не розпочалася
10:36, 11 жовтня 2013Політика
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Верховна Рада України досі не розпочала пленарне засідання.
Засідання Ради досі не розпочалося
Як передає кореспондент УНІАН, члени фракції Партії регіонів та КПУ відсутні на своїх робочих місцях.
Також у сесійній залі немає голови ВР Володимира Рибака та його заступників Ігоря Калєтніка і Руслана Кошулинського.
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Водночас представники опозиційних фракцій перебувають на своїх місцях.
Фракція “Свобода” не зняла банер з написом: “Слава Героям УПА! 14 жовтня - марш боротьби” та червоно-чорні прапори УПА.
Сьогодні з 10.00 до 11.00 у парламенті має відбуватися Година запитань до уряду.
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