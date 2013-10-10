Німеччина заявила про готовність прийняти Тимошенко на лікування
17:50, 10 жовтня 2013Політика
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Німеччина зробила свою пропозицію і готова прийняти Тимошенко на лікування.
Гідо Вестервелле заявив, що Німеччина готова прийняти Тимошенко / Фото : europressa.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.
“Німеччина зробила свою пропозицію і готова прийняти на лікування Тимошенко”, - сказав міністр, додавши, що йдеться про гуманітарну місію.
Вестервелле наголосив, що вирішення питання Тимошенко повинно сприяти підписанню Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
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Водночас він відмовився повідомляти подробиці перемовин з Януковичем, зокрема, чи прийняла українська сторона цю пропозицію.
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