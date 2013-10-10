Німеччина заявила про готовність прийняти Тимошенко на лікування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

“Німеччина зробила свою пропозицію і готова прийняти на лікування Тимошенко”, - сказав міністр, додавши, що йдеться про гуманітарну місію.

Вестервелле наголосив, що вирішення питання Тимошенко повинно сприяти підписанню Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

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Водночас він відмовився повідомляти подробиці перемовин з Януковичем, зокрема, чи прийняла українська сторона цю пропозицію.