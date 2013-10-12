Янукович привітав українську збірну з перемогою над поляками
11:51, 12 жовтня 2013Політика
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Віктор Янукович побажав збірній України з футболу нових вагомих звершень з нагоди перемоги у відбірковому матчі до чемпіонату світу.
Янукович привітав футболістів та тренерів збірної
Президент України Віктор Янукович привітав футболістів та тренерів збірної України з футболу із перемогою над збірною Польщі у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2014 року.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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«Приємно відзначити, що у цьому надскладному змаганні наша команда продемонструвала злагоджену гру, високу відповідальність та індивідуальну майстерність», - йдеться у вітанні Президента.
Янукович побажав футболістам та тренерам міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових вагомих звершень.
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