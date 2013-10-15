Квасневський упевнений, що найближчим часом питання Тимошенко вирішиться

Співголова Моніторингової місії Європарламенту Олександр Квасневський упевнений, що найближчим часом вдасться вирішити питання з відправкою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини і підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квасневський заявив сьогодні в ході міжнародної конференції «Угода про асоціацію між Україною і ЄС, ЗВТ: виклики і можливості для економіки і інвестицій».

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«Ми зможемо разом знайти рішення таким чином, щоб ми змогли вирішити всі питання, пов'язані з проведенням операції пані Тимошенко. Я думаю, що ми зможемо знайти такий варіант, який був би обгрунтований з правової точки зору і задовольнив би усіх», - сказав Квасневський.

При цьому він зазначив, що є всі підстави очікувати підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у листопаді у Вільнюсі, оскільки Україна виконує узяті на себе зобов'язання.

«Я думаю, угода буде підписана», - сказав Квасневський.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву засудженої екс-прем'єра, в якій вона зазначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив, що представники Європарламенту Квасневський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президентові України про помилування Тимошенко.