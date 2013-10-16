Азаров вважає складними переговори з Медведєвим

Про це він заявив на спільній з головою гряду РФ Дмитром Медведєвим прес-конференції, інформує прес-служба КМУ.

«Я не пам’ятаю складнішого і насиченішого засідання з усіх, які я проводив і в яких брав участь. Сьогодні ми розглянули багато актуальних питань нашої двосторонньої співпраці», - зазначив Микола Азаров.

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За результатами засідання главами урядів України і РФ було підписано Підсумковий протокол десятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії, Дорожню карту з реалізації Програми українсько-російського співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору у мирних цілях на 2012-2016 роки.

Також голова Державного космічного агентства України Юрій Алексєєв та перший заступник керівника Федерального космічного агентства Олег Фролов підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Федеральним космічним агентством (РФ) щодо співробітництва у використанні національних космічних засобів дистанційного зондування Землі цивільного призначення.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов та заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач підписали План дій з інвестиційного, фінансового і галузевого співробітництва України та РФ (Дорожню карту щодо врегулювання питань у сферах інвестиційного, фінансового і галузевого співробітництва України та Російської Федерації).