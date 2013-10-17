У четвер, 24 жовтня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему: "Вигоди та ризики інституалізації ринку форекс в Україні", присвячена актуальному стану ринку форекс та можливим шляхам його розвитку в рамках зобов'язань, покладених на Україну угодою про Асоціацію з ЄС.

Учасники: керуючий директор ТОВ "Форекс клуб" Ілля Волков, віце-президент з розвитку ТОВ "Телетрейд консалтинг" Олександр Красильніков, керівник регіонального розвитку ТОВ "Робо консалтинг" Олег Дєдков, голова Асоціації "Український центр розвитку позабіржових фінансових інструментів і технологій" (УЦРФІН) Олексій Атрощенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Акредитація журналістів та додаткова інформація за телефоном (096) 202 72 11 до 19.00 23 жовтня.

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