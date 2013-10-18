Рибак сподівається владнати питання з відправкою Тимошенко до Німеччини наступного тижня

Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що наступного пленарного тижня парламент розгляне проект закону, який дозволить виїзд екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це спікер сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада». (22-25 жовтня у ВР буде пленарний тиждень – УНІАН).

«Є питання про відправлення засудженої Тимошенко на лікування до Німеччини», - сказав, зокрема, Рибак, зауваживши, що «питання не просте, бо відсутня юридична основа для прийняття рішення Президентом України».

При цьому голова ВР висловив сподівання, що наступного пленарного тижня парламент розгляне проект закону, який стосуватиметься можливості лікування тяжкохворих засуджених за межами України.

«Думаю, наступного тижня якийсь варіант закону для засуджених, які тяжко хворіють, відбувають покарання, але вилікувати в Україні їх неможливо, буде поданий народними депутатами», - сказав спікер, додавши, що «цей закон має бути таким, аби засуджені не уникали покарання, бо лікування - це не помилування».

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Рибак наголосив, що цей закон потрібно писати не під одну персону, а стосовно такої категорії хворих засуджених, «хоча багато таких людей і не буде».

Керівник парламенту висловив переконання, що пошук компромісного рішення має відбутися в межах конституційних повноважень Верховної Ради України та з урахуванням нинішніх політичних реалій.