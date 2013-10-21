Рудьковський написав заяву про вихід з фракції ПР - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир Рибак, відповідаючи на запитання журналістів з приводу наявності заяв в парламенті щодо виходу із фракцій.

На тему: Рудьковський офіційно заявив, що йде з ПР - Семенюк-Самсоненко

Він зазначив, що до нього надійшла заява Рудьковського з приводу виходу із фракції Партії регіонів.

Рибак нагадав, що на з'їзді СПУ Рудьковського обрали керівником Соцпартії.