Рудьковський написав заяву про вихід з фракції ПР - Рибак
13:09, 21 жовтня 2013Політика
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Народний депутат України Микола Рудьковський написав заяву про вихід із фракції Партії регіонів.
Рудьковський вийшов з фракції ПР / Фото: ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир Рибак, відповідаючи на запитання журналістів з приводу наявності заяв в парламенті щодо виходу із фракцій.
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Він зазначив, що до нього надійшла заява Рудьковського з приводу виходу із фракції Партії регіонів.
Рибак нагадав, що на з'їзді СПУ Рудьковського обрали керівником Соцпартії.
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