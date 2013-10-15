Рудьковський офіційно заявив, що йде з ПР - Семенюк-Самсоненко

У керівництві Соцпартії назвали цей крок логічним у зв'язку з опозиційністю їхньої політсили, а в парламентській більшості підкреслили, що Рудьковського "ніхто не виганяє", висловивши готовність співпрацювати з ним незалежно від його членства у фракції, повідомляє Комерсант-Україна.

Про те, що новий голова Соціалістичної партії України (СПУ), народний депутат Микола Рудьковський (Партія регіонів) має намір покинути фракцію, повідомила член СПУ, колишня голова Фонду державного майна Валентина Семенюк-Самсоненко.

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"На з'їзді він офіційно заявив, що вийде з Партії регіонів і буде сприяти тому, щоб створити фракцію соціалістів у Верховній раді. Очевидно, саме ця заява відбилося на результатах голосування. Крім того, ми домовилися, що він лобіюватиме прийняття тих законів, які ми не змогли прийняти в минулих скликаннях", - сказала Семенюк-Самсоненко, зазначивши також, що Рудьковський, який володіє 25% акцій компанії "Нафтогазвидобування", пообіцяв "фінансово підтримувати партію".

Зв'язатися з самим Миколою Рудьковським журналістам не вдалося. Тим часом лідер СПУ Петро Устенко підтримав вихід нового голови партії з парламентської більшості. "Це абсолютно логічний крок, оскільки Соцпартія завжди була в опозиції до влади", - заявив Устенко.