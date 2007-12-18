Луценко сподівається, що в Україні припиняться танці на могилах

«Заява президента Росії - чергове свідчення непоінформованості вищих керівників РФ про реальну історію України, вони, на жаль, й досі перебувають у полоні старих, імперських ідеологій». Про це Офіційному сайту Блоку сказав народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій Луценко, коментуючи останню заяву Володимира Путіна. Як відомо, той заявив, що «спроби української сторони героїзувати військових злочинців (маючи на увазі вояків УПА – ред.), дискримінація російської мови в Україні…. може суттєво зашкодити двостороннім відносинам» Росії та України.

«Я б не хотів будувати стосунки з Російською Федерацією на подібних заявах, - наголосив Луценко, - Очевидно, стосунки ці мають бути побудовані на взаємній повазі і праві на самовизначення, а найкраще – на принципах добросусідства».

«Як лідер помаранчевого Блоку, можу заявити, що ми ніколи не допускали і не допустимо приниження воїнів Червоної Армії, але так само не хотів би, щоб хтось допускав приниження тих людей, які боролися за свободу України під прапорами УПА, - заявив Юрій Луценко, - Маю надію, щоб ці ганебні танці на могилах припиняться передусім в Україні, а потім, сподіваюся, це зрозуміють і наші сусіди.