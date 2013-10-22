Колесніченко: Яценюк не хоче бачити Тимошенко на волі

Як повідомила прес-служба Партії Регіонів, так прокоментував народний депутат і член парламентської фракції ПР Вадим Колесніченко заяву Яценюка про те, що на сьогоднішній день в парламенті не зареєстрований жоден законопроект, пов'язаний з можливим звільненням Юлії Тимошенко з в'язниці.

«Пан Яценюк суперечить сам собі. Ще вранці він розлого коментував законопроект народного депутата Міщенка про можливість лікування українських ув'язнених за кордоном. І тоді він прямо заявив, що опозиція за цей закон голосувати не буде. Але вже після обіду виявилося, що, на його думку, закону взагалі немає. При цьому ще один подібний законопроект зареєструвала народний депутат Лабунська», - зазначив Колесніченко.

Крім того, на його думку, Яценюк маніпулює згодою екс-прем’єра щодо її виїзду на лікування за кордон. «Як ще можна розуміти слова номінального лідера фракції «Батьківщина» про те, що навіть якщо Юлія Тимошенко змінить думку, то все одно Європа наполягатиме на її «частковому помилуванні»? Тільки як небажання бачити свого політичного конкурента на волі!», - вважає парламентарій.