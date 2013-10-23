Кабмін схвалив законопроект про гендерні квоти у виборчих списках

Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська одразу після засідання уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

За її словами, законопроект розроблено на виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року.

«Мета законопроекту - подолання низки гендерних проблем. Серед них: низький рівень представництва жінок на керівних посадах в органах виконавчої та законодавчої влади, розрив в оплаті праці українських жінок і чоловіків та низький рівень економічної активності жінок та їх представництва у керівництві бізнес-структур», - сказала Королевська.

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За її словами, законопроектом передбачається запровадження 30-відсоткових гендерних квот у виборчих списках політичних партій на виборах до парламенту та місцевих рад. Наразі у складі Верховної Ради України лише 9,4% жінок-депутатів, зазначила міністр.

«На відміну від більшості інших законопроектів, наш документ комплексний та має на меті забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків навіть у сфері бізнесу та працевлаштування шляхом підтримки менш представленої статі», - сказала Королевська.