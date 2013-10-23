Окунська подала документи на реєстрацію кандидатом в окрузі № 223

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам біля Центральної виборчої комісії, куди принесла документи для реєстрації її кандидатом у народні депутати.

Як повідомила Окунська, її програма спрямована на захист прав дітей. “Основа моєї програми полягає в захисті прав дітей, тому ми, швидше за все, цю програму будемо проходити всі разом”, - сказала Окунська, пояснюючи, чому вона прийшла до ЦВК разом зі своїми дітьми.

Окунська наголосила, що в неї немає конкурентів в окрузі № 223. “У мене немає конкурентів з однієї простої причини. Те, що я буду робити, може зрозуміти лише людина, в якої є діти і яка пройшла дуже важку долю. Людина, яка знає, як допомогти, а я поки не бачу серед своїх конкурентів людей, які мають таку ж важку долю, як і я”, - сказала Окунська, зазначивши, що її ніхто не фінансує і все це робиться зусиллями людей, які хочуть щось змінити в країні.

За словами Окунської, їй вже сьогодні надають безкоштовні офіси в окрузі. “Тому я думаю, що ми впораємось і без фінансування”, - сказала вона.

Окунська зазначила, що її програма є дуже близькою і зрозумілою - це порушення прав самотніх матерів та батьків, дітей-інвалідів, сиріт.

“Я впевнена, що ми зможемо принести користь людям. Я як допомагала людям, так і буду допомагати, незалежно від того, виграємо ми чи ні”, - сказала Окунська.

Вона також запевнила, що не буде шукати компромат на своїх конкурентів. “Я для себе твердо вирішила, що не буду пакостити опонента, не буду шукати на них компромат і не буду їх обговорювати. Мій шлях - це мій шлях. І тільки люди можуть прийняти рішення, що їм потрібно із запропонованих програм”, - наголосила Окунська.

На цей час ЦВК прийняла документи Окунської.