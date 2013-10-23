Окунська подала документи на реєстрацію кандидатом в окрузі № 223
Екс-дружина захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка Наталія Окунська впевнена, що у разі своєї перемоги на повторних парламентських виборах 15 грудня зможе принести користь людям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам біля Центральної виборчої комісії, куди принесла документи для реєстрації її кандидатом у народні депутати.
Як повідомила Окунська, її програма спрямована на захист прав дітей. “Основа моєї програми полягає в захисті прав дітей, тому ми, швидше за все, цю програму будемо проходити всі разом”, - сказала Окунська, пояснюючи, чому вона прийшла до ЦВК разом зі своїми дітьми.
Окунська наголосила, що в неї немає конкурентів в окрузі № 223. “У мене немає конкурентів з однієї простої причини. Те, що я буду робити, може зрозуміти лише людина, в якої є діти і яка пройшла дуже важку долю. Людина, яка знає, як допомогти, а я поки не бачу серед своїх конкурентів людей, які мають таку ж важку долю, як і я”, - сказала Окунська, зазначивши, що її ніхто не фінансує і все це робиться зусиллями людей, які хочуть щось змінити в країні.
За словами Окунської, їй вже сьогодні надають безкоштовні офіси в окрузі. “Тому я думаю, що ми впораємось і без фінансування”, - сказала вона.
Окунська зазначила, що її програма є дуже близькою і зрозумілою - це порушення прав самотніх матерів та батьків, дітей-інвалідів, сиріт.
“Я впевнена, що ми зможемо принести користь людям. Я як допомагала людям, так і буду допомагати, незалежно від того, виграємо ми чи ні”, - сказала Окунська.
Вона також запевнила, що не буде шукати компромат на своїх конкурентів. “Я для себе твердо вирішила, що не буду пакостити опонента, не буду шукати на них компромат і не буду їх обговорювати. Мій шлях - це мій шлях. І тільки люди можуть прийняти рішення, що їм потрібно із запропонованих програм”, - наголосила Окунська.
На цей час ЦВК прийняла документи Окунської.