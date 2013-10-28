У Росії передумали захищати ринок від українських товарів, але пільг може не бути

Розриву торговельних відносин України з Росією у разі підписання Києвом угоди з ЄС про асоціацію не буде, але додаткові пільги навряд чи можуть застосовуватися, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РІА Новости.

Україна має намір підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі 28 листопада. Президент РФ Володимир Путін заявив про неможливість взаємодії України з Митним союзом на колишніх умовах у разі підписання республікою угоди про асоціацію з Євросоюзом. Росія залишає за собою право застосувати заходи захисту у зв'язку з створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, сказав Путін.

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"Ніяких розривів цих (торгівельних) зв'язків не відбудеться, вони будуть здійснюватися на основі принципу найбільшого сприяння, як це передбачено для країн-членів Світової організації торгівлі. Але понад цей принцип додатково пільги, що випливають, зокрема, з Договору СНД про зону вільної торгівлі, вже навряд чи зможуть застосовуватися, якщо український ринок буде перевантажуватися конкуруючими з нашими товарами з Євросоюзу", - сказав Лавров на 8-му засіданні Російсько-українського підкомітету з міжнародного співробітництва.

За словами міністра, в будь-якому випадку діалог з цієї теми триватиме.

"Ми не раз пропонували різні варіанти дій, які, на наше глибоке переконання, дозволили б забезпечити максимальний ступінь інтересу наших економік з Україною", - зазначив глава МЗС.

"У будь-якому випадку формат прикладів взаємодії з Євросоюзом, що не пов'язані з ризиками, як це вийшло у Швейцарії, Норвегії, досвід цей потрібно вивчати", - додав він.