Росія готується захищати свої ринки в разі підписання Україною ЗВТ з ЄС

Росія і її партнери по Митному союзу у разі створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС будуть діяти "гранично відверто, але твердо" щодо захисту своїх ринків; найближчі консультації Москва і Київ проведуть протягом двох тижнів, повідомив журналістам перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов.

"Якщо зона вільної торгівлі між Україною та ЄС утвориться, то ми себе будемо вести гранично відверто, але твердо", - сказав Шувалов за підсумками переговорів, які пройшли напередодні в Мінську за участю глав держав Митного союзу і президента України.

"Ми почали консультації з українською стороною, другий раунд консультацій буде можливий протягом двох тижнів", - додав він.

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Шувалов повідомив, що в четвер лідери МС прийняли рішення про можливість наділення Ради Євразійської економічної комісії повноваженнями щодо введення єдиного митного тарифу для третіх країн у таких випадках , як у випадку відносин України і Євросоюзу. При цьому, підкреслив перший віце -прем'єр, всі угоди Росії, Білорусі і Казахстану з Україною про зону вільної торгівлі будуть дотримані.

"Наш президент і інші президенти підтвердили, що в повному обсязі всі угоди про зону вільної торгівлі, всі програми будуть дотримані, і все, що стосується формальностей, буде повністю виконано. Але очікувати від нас того, що ми нічого не будемо робити (щодо захисту ринків), не варто", - сказав Шувалов.

Він нагадав, що захисні заходи передбачені одним з положень договору про ЗВТ.