На eBay продають ікону Тимошенко за 100 тисяч євро (фото)

"Сучасна ікона Юлія Тимошенко, змішана техніка колажу, живопис. Розмір полотна - 60x50 см", - написав автор в поясненнях. Художник просить за неї на eBay 100 тисяч євро. За три дні бажаючих купити не було, хоча подивилися оголошення чотири тисячі осіб, повідомляє КП в Україні.

Автор цього винаходу італієць Антоніо Матраграно. Він став відомий в минулому році, коли захотів подарувати Тимошенко її портрет. Він давній її шанувальник. Як мінімум з часу обвинувального процесу в судах. Тоді створив першу роботу - обличчя Тимошенко, перекреслене сіткою тюремних грат.

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Судячи з інших його робіт, Антоніо ставить Тимошенко в один ряд з актрисами і моделями. У подібній техніці він робив портрети Наомі Кемпбелл, Моніки Белуччі.