Новинський вперше оприлюднив свої статки

Такі відомості містяться у його декларації за 2012 рік, переданій руху Чесно.

З них зарплатня становить 6 914 631 гривню, авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності становить 1 138 809 гривень, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна становить 6 315 840 гривень.

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Дружина Новинського доходів у 2012 році немає.

У Новинського також зареєстровані три земельні ділянки. Одна з них, площею 2257 кв. метри була придбана у 2012 році за 680 тисяч гривень.

Також він має земельну ділянку розміром 57879 квадратних метри і 590 квадратних метрів.

Новинський також володіє двома квартирами. Одна з них – площею 666,7 квадратних метри - була придбана у 2012 році за 7 113 840 гривень.

Ще одна квартира нараховує 586,1 квадратних метри.

Новинський також володіє гаражем 51,2 квадратних метри.

У членів родини є квартира площею 56,7 квадратних метри. У членів родини також є нерухоме майно площею 462,8 квадратних метри.

Новинський володіє двома однаковими автомобілями: Mercedes Benz S500 обємом двигуна 4663 кубічних см 2011 року випуску.

Дружина Новинського володіє трьома автомобілями: Land Rover Range sport об’ємом двигуна 2993 кубічних см 2010 року випуску, Mercedes Benz CL 500 2011 року об'ємом двигуна 4663 кубічних см та Mercedes Benz SL об’ємом двигуна 5431 к.см 2008 року випуску.

Новинський має 306 046 гривень на рахунках, у тому числі у 2012 році вкладені 1 930 400.

Водночас він у 2012 році погасив проценти за позикою в розмірі 135 693,1 гривні.

Номінальна вартість цінних паперів, які він має за кордоном, становить 2 773295 гривень, в тому числі у цьому році за кордоном придбані на суму 31 748 гривень.

Розмір внесків до статутного капіталу становить 1 742 гривні.

Члени родини у 2012 році зробили внески до статутного капіталу товариства за кордоном розміром 1032 гривні.

Як відомо, Новинський був обраний на довиборах до ВР влітку. За законом, він не мав подавати до ЦВК свою декларацію.