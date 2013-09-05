Мільярдер Новинський увійшов до фракції ПР

13:02, 05 вересня 2013
Політика
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Новообраний народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

У раді по

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання парламенту оголосив голова ВР Володимир Рибак, посилаючись на відповідну заяву депутата.

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 Центральна виборча комісія визнала Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України в 224-му окрузі в Севастополі.

Пізніше, 22 липня, Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

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