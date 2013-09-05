Мільярдер Новинський увійшов до фракції ПР
13:02, 05 вересня 2013Політика
518 0
Новообраний народний депутат Вадим Новинський увійшов до складу фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.
Новинський увійшов до фракції Партії регіонів
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання парламенту оголосив голова ВР Володимир Рибак, посилаючись на відповідну заяву депутата.
На тему: До фракції Партії Регіонів приєднається ще один мільярдер
Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 Центральна виборча комісія визнала Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України в 224-му окрузі в Севастополі.
Пізніше, 22 липня, Новинський склав з себе повноваження голови наглядової ради «Смарт-Холдингу» у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter