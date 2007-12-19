Росія провела через ООН резолюцію з натяком на Україну

Генеральна асамблея ООН висловила глибоку стурбованість із приводу прославляння нацистського руху й закликала ввести мораторій на смертну кару,

Як повідомили УНІАН у Центрі новин, вчора прийнято резолюцію Генеральної Асамблеї, яка закликає до ліквідації расизму й расової дискримінації. За ініціативою Росії до її тексту було включено висловлення стурбованості з приводу «прославляння нацистського руху» й спроб «осквернення й руйнування пам`ятників, споруджених у пам`ять про тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни».

Автори резолюції із стурбованістю відзначають зростання числа інцидентів расистського характеру «в деяких країнах» і активізацію «бритоголових», на яких лягає відповідальність за багато з цих інцидентів.

Проти цієї резолюції було подано два голоси: США й Маршаллових островів.

В інтерв`ю Радіо ООН заступник Постійного представника Росії Ілля РОГАЧОВ висловив здивування позицією американської делегації: «Американці пояснюють це дуже просто, й на наш погляд, зовсім необгрунтовано, турботою про захист свободи слова. Тобто те, проти чого ми протестуємо - марші неонацистів, марші ветеранів SS, знесення пам`ятників тощо - із їхньої точки зору, протести проти цього є порушенням свободи слова».

Також Генеральна Асамблея вчора схвалила резолюцію, що закликає всіх членів ООН запровадити мораторій на застосування смертної кари. Її підтримали 104 держави. 54 країни висловилися проти мораторію й 29 держав утрималися.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН назвав резолюцію «сміливим кроком», який одержав підтримку держав із різних регіонів світу.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації розповсюдило заяву, в якій висловило занепокоєння у зв`язку з "націоналістичними, антиросійськими проявами" в Україні. МЗС висловило обурення “безперервними актами вандалізму щодо пам`ятників радянським воїнам-визволителям в західних областях України – в Червонограді, Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, інших містах». А також реабілітацією ОУН–УПА, «хоча добре відомо, що бандитські формування УПА брали участь в каральних акціях нацистів".

А 18 грудня цю ж тему підняв Президент РФ у посланнідо українського Президента.