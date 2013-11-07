Опозиція зібрала 151 підпис для проведення позачергового засідання ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

В той же час він підкреслив, що на сьогодні не досягнуто жодних домовленостей щодо вирішення питань, які стосуються ухвалення євроінтеграційних законів.

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“Ми очікуємо зараз тільки реакції Віктора Януковича: чи дасть він вказівку у вівторок своїй фракції прийти і проголосувати за відповідні законопроекти”, - сказав Яценюк.

Своєю чергою лідер “Свободи” Олег Тягнибок висловив думку, що лідеру фракції Партії регіонів Олександру Єфремову “потрібна вказівка Януковича”.

“Сам він нічого вирішувати не буде, як і Рибак”, - сказав він, коментуючи вірогідність ухвалення парламентом рішення щодо законопроектів про надання можливості ув’язненим лікуватися за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном необхідно шукати на базі законопроекту народного депутата Анжеліки Лабунської.

Однак у Партії регіонів неодноразово заявляли, що не мають наміру голосувати за цей законопроект та інші подібні законопроекти, бо вони не відповідають «юридичним вимогам».

Сьогоднішнє ранкове засідання ВР було закрито.

На вечірньому засіданні парламенту планувалося розглянути в «пакеті» євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном.

Однак засідання так і не відкрилося.

Сьогодні впродовж дня Пет Кокс та Олександр Квасневський проводили зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем і головою ВР Володимиром Рибаком.

Близько 18.00 заступник голови ВР Руслан Кошулинський заявив, що місія Кокса-Квасневського визначила, що 12-13 листопада є остаточними днями для ухвалення парламентом рішень щодо трьох євроінтеграційних питань: ухвалити закон про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та щодо лікування ув’язненої екс-прем’єра Юлії Тимошенко за кордоном.

Кошулинський зауважив, що консультації керівництва ВР і фракцій з місією продовжуються, “з огляду на те, що ні більшість самостійно, ні опозиція ухвалити ці рішення не можуть”.

Місія має 14 листопада представити Європарламенту звіт про свою роботу, після чого документ буде переданий на розгляд засідання Ради ЄС, яке відбудеться 18 листопада ц.р.