Засідання ВР так і не розпочалося, нове засідання заплановане на завтра

Засідання Верховної Ради відбудеться завтра, консультації керівників парламенту і фракцій з Місією Європарламенту у складі Пета Кокса та Олександра Квасневського тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік, який з’явився у сесійній залі лише о 18:00.

Калєтнік додав, що засідання ВР розпочнеться завтра о 10:00.

Він не закривав вечірнє засідання парламенту, адже воно сьогодні так і не відкривалося.

Депутати залишають сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном необхідно шукати на базі законопроекту народного депутата Анжеліки Лабунської.

Однак у Партії регіонів неодноразово заявляли, що не мають наміру голосувати за цей законопроект та інші подібні законопроекти, бо вони не відповідають «юридичним вимогам».

Сьогоднішнє ранкове засідання ВР було закрито.

На вечірньому засіданні парламенту планувалося розглянути в «пакеті» євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном.

Також сьогодні впродовж дня Кокс і Квасневський проводили зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем і головою ВР Володимиром Рибаком.

Завтра європарламентарії планують зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.