Кокс і Кваснєвський прибули до Верховної Ради
16:20, 07 листопада 2013Політика
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Представники Європарламенту хочуть почути про прогрес з питання лікування Тимошенко.
Кокс та Кваснєвський прибули до Ради / Фото: Facebook / Олег Царьов
Представники моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський прибули до Верховної Ради України.
Про це пише Комсомольська правда з посиланням на народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова. Царьов опублікував у міклоблозі фотографію, на якій зображені Кокс і Кваснєвський у стінах парламенту.
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Як повідомлялося раніше, 7 листопада моніторингова місія Європарламенту в особі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського на запрошення лідерів опозиційних сил відвідає Верховну Раду, де було заплановано голосування за "законопроекти Тимошенко".
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