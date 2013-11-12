Нардепи, які мають вирішити питання Тимошенко, розсварилися і розійшлися

Як передає кореспондент УНІАН, опозиція запропонувала свій варіант законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, але представники фракції Партії регіонів розкритикували його, назвали неприйнятним для ухвалення парламентом.

Народний депутат-«регіонал» Володимир Олійник назвав опозиційний законопроект “нікчемним”. За його словами, документ суперечить положенням законодавства та Конституції України.

Читайте також: Опозиція спеціально подає нікчемні законопроекти щодо Тимошенко - регіонал

У відповідь представники опозиції запропонували фракції Партії регіонів подати на розгляд групи свій законопроект, але Олійник заявив, що Партія регіонів дотримається позиції і не відійде від неї, що не пропонуватиме законопроект, який дозволить ув'язненим лікуватися за кордоном.

В результаті між учасниками робочої групи розпочалась словесна перепалка, зокрема, між народним депутатом від ПР Інною Богословською та народним депутатом від «Батьківщини» Андрієм Кожем’якіним. Зокрема, Богословська назвала Кожем’якіна “кагебістом”, який не хоче вирішити «питання Тимошенко», а той у відповідь запропонував їй заспокоїтися і випити води.

Наприкінці засідання представники опозиції встали і заявили, що зареєструють свій законопроект, який запропонували сьогодні робочій групі, і виносять його завтра на розгляд парламенту.

Учасники групи не домовились про проведення наступного засідання.