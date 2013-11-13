Янукович підписав указ про надання гуманітарної допомоги Філіппінам

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Янукович доручив Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Філіппіни.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня на Філіппіни обрушився тайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь"). Його жертвами стали, за попередніми даними місцевої влади, майже 1,8 тисячі осіб. За даними національного управління цивільної оборони Філіппін, від супертайфуну постраждали 6,94 мільйона філіппінців, понад 580 тисяч залишилися без помешкань.