У "Газпромі" кажуть, що Україна виплатила менше 10% боргу

Про це УНІАН сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«Насправді, за серпень «сльози» якісь надходять, але говорити, що розплатилися, наразі і близько не можна», - сказав Купріянов, відповідаючи на питання, в якому обсязі «Нафтогаз» сплатив борг у розмірі 882 млн дол. за поставлений у серпні газ.

«На даний момент сплачено менш як 10%», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи планує «Газпром» перейти до передоплати при поставках газу до України, Купріянов сказав: «Наша позиція без змін».

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький сьогодні повідомив, що «Нафтогаз України» відучора приступив до сплати боргу у розмірі 882 млн дол. російському газовому монополісту - компанії «Газпром» за спожитий у серпні 2013 року природний газ. При цьому він не уточнив обсяг перерахованих «Газпрому» коштів. «Це комерційна таємниця. Думаю в достатньому обсязі, щоб зняти цю ситуацію», - сказав Ставицький.

Також міністр не уточнив кінцеву дату погашення боргу.

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«Ми завжди розраховуємося за своїми боргами», - додав Ставицький.

Довідка УНІАН. 29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі проблеми, проте всі питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори продовжуються, і ніякі терміни їх завершення не ставляться.

Пізніше міністр заявив, що питання оплати боргу має бути вирішене до 4 листопада.

Згідно із контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця, що наступає за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт передбачає перехід на авансову систему розрахунків.