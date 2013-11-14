Нафтогаз збільшив чистий збиток більш ніж у 2 рази

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, складеному за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з документом, чистий дохід «Нафтогазу» від реалізації продукції за 9 місяців 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року до 49,321 млрд грн із 75,817 млрд грн.

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Валовий збиток компанії за січень-вересень 2013 року становив 3,231 млрд грн, тоді як аналогічний період минулого року «Нафтогаз» закінчив із валовим прибутком у 4,279 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в січні-червні 2013 року збільшив чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн із 4,451 млрд грн.

У 2012 році компанія отримала чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, тоді як 2011 рік закінчила з чистим прибутком у розмірі 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.