Нафтогаз за жовтень заплатить Газпрому $ 15 мільйонів - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» заплатить «Газпрому» 15 мільйонів доларів за жовтень, що відповідає обсягам газу, який компанія купила у «Газпрому» в жовтні», - сказало джерело.

На тему: Україна має сьогодні заплатити $1,355 мільярда за газ - Газпром

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сьогодні, згідно з чинним контрактом, має заплатити російському газовому монополісту «Газпром» 1,355 млрд дол. за газ, поставлений у жовтні. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.