Нафтогаз за жовтень заплатить Газпрому $ 15 мільйонів - джерело
17:24, 07 листопада 2013Суспільство
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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить російському постачальникові компанії «Газпром» за газ, куплений у жовтні, 15 мільйонів доларів.
Нафтогаз заплатить Газпрому $ 15 мільйонів за газ, поставлений у жовтні / Фото : news.nikcity.com
Про це УНІАН повідомило джерело в НАК «Нафтогаз України».
«Нафтогаз» заплатить «Газпрому» 15 мільйонів доларів за жовтень, що відповідає обсягам газу, який компанія купила у «Газпрому» в жовтні», - сказало джерело.
На тему: Україна має сьогодні заплатити $1,355 мільярда за газ - Газпром
Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» сьогодні, згідно з чинним контрактом, має заплатити російському газовому монополісту «Газпром» 1,355 млрд дол. за газ, поставлений у жовтні. Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
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