Нафтогаз запевняє, що розрахувався за жовтневий газ з Газпромом

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Щодо жовтня у нас повністю розрахунки проведені і є домовленості», - сказав Ставицький, не уточнивши, про які домовленості йдеться.

При цьому він зазначив, що офіційна інформація про проведення розрахунків від «Газпрому» має надійти 15 листопада, після цього можна буде назвати точні об'єми газу, які були придбані, а також суми платежу.

«15 листопада будуть остаточні телеграми з «Газпрому», і після цього я вам повідомлю», - сказав Ставицький.

Нагадаємо, 7 листопада УНІАН з посиланням на джерело в українському холдингу повідомляв, що "Нафтогаз" заплатить "Газпрому" 15 мільйонів доларів за газ, поставлений у жовтні. При цьому раніше офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов повідомляв, що "Нафтогаз" мав оплатити жовтневі поставки у розмірі 1,355 мільярда доларів.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.