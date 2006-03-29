Каськів іде у відставку

Лідер партії "Пора" Владислав КАСЬКІВ має намір скласти повноваження голови політради, повідомляє “Українська правда”.

За словами В.КАСЬКІВА, офіційну заяву про відставку з посади голови політради він зробить у середу, 29 березня.

21 березня на прес-конференції лідер "Пори" пообіцяв, що якщо блок "Пора-ПРП" не подолає тривідсотковий бар`єр, його перебування на посаді голови політради буде неможливим.

"Я свій намір підтверджую. Очевидно, що ця виборча кампанія була помилковою, і якщо ми з завданням не впорались, то, як політики нового покоління, повинні за це нести відповідальність", – сказав В.КАСЬКІВ.

За останніми даними, після опрацювання ЦВК 91,52% протоколів дільничних виборчих комісій “Громадянський блок ПОРА-ПРП” набрав на виборах до Верховної Ради України 1,50% голосів виборців.