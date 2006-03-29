Каськів іде у відставку
Лідер "Пори" вважає, що програш на виборах унеможливлює перебування на посаді
Лідер партії "Пора" Владислав КАСЬКІВ має намір скласти повноваження голови політради, повідомляє “Українська правда”.
За словами В.КАСЬКІВА, офіційну заяву про відставку з посади голови політради він зробить у середу, 29 березня.
21 березня на прес-конференції лідер "Пори" пообіцяв, що якщо блок "Пора-ПРП" не подолає тривідсотковий бар`єр, його перебування на посаді голови політради буде неможливим.
"Я свій намір підтверджую. Очевидно, що ця виборча кампанія була помилковою, і якщо ми з завданням не впорались, то, як політики нового покоління, повинні за це нести відповідальність", – сказав В.КАСЬКІВ.
За останніми даними, після опрацювання ЦВК 91,52% протоколів дільничних виборчих комісій “Громадянський блок ПОРА-ПРП” набрав на виборах до Верховної Ради України 1,50% голосів виборців.