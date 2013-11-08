ЦВК відмовила у реєстрації 21 кандидату в народні депутати

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГО «ОПОРА», зокрема у 223 окрузі відмовлено у реєстрації 7 кандидатам, у 94 та 197 – по 6 у кожному, у 132 та 194 округах – по одному.

Серед причин відмови у реєстрації кандидатом у народні депутати є ненадання згоди на оприлюднення біографічних відомостей, відсутність зобов`язання у разі обрання припинити діяльність, несумісну з мандатом народного депутата, відсутність автобіографії в електронному вигляді, невідповідність дати подання заяви про реєстрацію кандидатом з датуванням заяви, відсутність документа про внесення грошової застави, відсутності контактного номеру телефону, відсутність відомостей про партійну приналежність, відсутність інформації про громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), наголошується у повідомленні.

На тему: Підготовка до виборів у п’яти округах почалась без порушень - ОПОРА

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п’яти проблемних округах.

ЦВК оголосила про початок з 16 жовтня виборчого процесу з повторних виборів до парламенту у п’яти округах.