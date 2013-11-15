З "Батьківщини" вигнали екс-нардепа, який пішов на вибори у 132-му окрузі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політсили.

"Як відомо, у цьому окрузі єдиним кандидатом від опозиційних сил висунуто Аркадія Корнацького. Таким чином, Соколов, ставши конкурентом єдиного опозиційного кандидата, перейшов на сторону влади з метою розпорошити голоси виборців", - заявили у прес-службі.

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"Виключити Соколова Михайла Володимировича з членів партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" за невиконання статутних вимог, зраду інтересів партії та дії, що наносять шкоду її авторитету", - говориться у рішенні Президії Політичної ради партії.

Як повідомляв УНІАН, бюро Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина» 5 листопада виключило з партії Валентина Кузьоменського, який порушив рішення з’їзду партії про висунення єдиним кандидатом на повторних виборах по виборчому округу №194 минулорічного переможця виборів Миколу Булатецького і зареєструвався кандидатом у народні депутати по 194 округу як самовисуванець.