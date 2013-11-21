МВФ вимагає підвищити тарифи для населення на газ і тепло на 40% - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Вчора я одержав листа від МВФ. І хочу процитувати кілька положень мовою оригіналу. Умови: підвищення ціни на газ і тарифів для населення приблизно на 40%, зобов'язання заморожування базової, мінімальної, загальнономінальної заробітної плати на поточному рівні, істотне скорочення видатків бюджету, зниження субсидій в енергетиці, поступове згортання звільнення від сплати ПДВ для сільського господарства та інших галузей тощо», - зачитав Азаров.

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«Я хочу запитати у наших опонентів: вас влаштовують такі умови? Міністри і члени Кабміну підтримують ці умови? Ми обговоримо це питання пізніше», - зазначив прем'єр.

При цьому Азаров зазначив, що такі заходи необхідні «для отримання кредитів МВФ, щоб виконувати фінансові зобов'язання перед самим же Фондом».

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співробітництва з Україною в листопаді, після того, як країну відвідає місія Фонду.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після схвалення влітку 2010 року нової дворічної програми stand-by майже на 16 млрд дол. Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

2 листопада ZN.UA повідомила, що Президент України Віктор Янукович заради кредиту МВФ погодився на значне підвищення тарифів на газ для населення і зменшення пільг.

Як повідомляє видання, на спеціальній нараді у Януковича, що відбулася незабаром після його переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним, було прийнято ряд принципових рішень, які раніше стримували прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

За інформацією видання, в ході наради, де також були присутні прем'єр-міністр Микола Азаров, перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов, Янукович дав добро на реалізацію заходів відразу за кількома принциповими пунктами, які не приймалися ним раніше .

Перший і ключовий з них - глава держави погодився на значне (до 60%) підвищення тарифів на газ для населення. Правда, не для всіх споживачів, а для тієї їх частині, яка споживає понад 3,5 тис. кубометрів газу на рік. Проект нової тарифної сітки вже підготовлений у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).