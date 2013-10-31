МВФ наполягає на виконанні своїх вимог Україною

Зокрема, для продовження співпраці та відновлення фінансування в рамках програми стенд-бай, Україні потрібно перейти до гнучкого валютного курсу й підвищити тарифи на газ для населення з метою зміцнення позицій енергетичного сектора.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародної конференції, організованої міжнародним рейтинговим агентством Fitch, заявив голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше.

«Наша рекомендація – це йти в тому напрямку, який озвучено. Це впровадження пакета заходів для забезпечення перспектив зростання в середньостроковій перспективі, зокрема гнучкість курсу, чесна конкуренція, зміцнення фінансового сектора, зниження бюджетного дефіциту й зміцнення енергетичного сектора, що в першу чергу передбачає підвищення тарифів», - сказав Ваше.