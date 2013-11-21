Обурені зупинкою інтеграції в ЄС вже збираються на Майдані

За повідомленням кореспондента "Української правди", поки на центральній площі міста висловити невдоволення прийшло близько 30 людей, однак їх кількість постійно збільшується.

Небайдужі почали самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж, тож інформація про час зустрічі на Майдані Незалежності коливається від 22.00 до 23.00 21 листопада.

Організатори акцій протесту закликають брати із собою теплий одяг, їжу та парасольки.

Кілька політиків від опозиції вже заявили, що без партійних прапорів прийдуть підтримати активістів на Майдан.