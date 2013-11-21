Обурені зупинкою інтеграції в ЄС вже збираються на Майдані
21:48, 21 листопада 2013Політика
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Обурені рішенням уряду України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом ввечері 21 листопада збираються на Майдані Незалежності в Києві.
Організатори акцій протесту закликають брати із собою теплий одяг / Фото: Оксана Коваленко
За повідомленням кореспондента "Української правди", поки на центральній площі міста висловити невдоволення прийшло близько 30 людей, однак їх кількість постійно збільшується.
Небайдужі почали самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж, тож інформація про час зустрічі на Майдані Незалежності коливається від 22.00 до 23.00 21 листопада.
Організатори акцій протесту закликають брати із собою теплий одяг, їжу та парасольки.
Кілька політиків від опозиції вже заявили, що без партійних прапорів прийдуть підтримати активістів на Майдан.
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