ЄС розчарований неочікуваним рішенням українського уряду - Ештон

Європейський Союз розчарований рішенням уряду України призупинити переговорний процес з підготовки до підписання угоди про асоціацію.

Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки - віце-президента Європейської Комісії Кетрін Ештон, яке є в розпорядженні УНІАН.

"ЄС бере до відома рішення уряду України призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною. Це розчарування не тільки для ЄС, але, на нашу думку, для народу України», - йдеться в заяві.

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Ештон зазначає, що проведені Україною реформи могли б принести результат. Підписання угоди про асоціацію з ЄС стало б сигналом для інвесторів активізувати роботу з Україною, дало б імпульс переговорам щодо надання кредиту МВФ.

У своїй заяві Ештон також відзначає, що майбутнє для України полягає в сильному взаємозв'язку з Євросоюзом.