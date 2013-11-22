Рішення України не вплине на курс Молдови - прем’єр-міністр

«Уряд Молдови поважає будь-яке рішення України. Наші відносини з сусідньою країною залишаться такими ж тісними, але Молдова вже зробила свій вибір на користь європейської інтеграції і не збирається його змінювати», - цитує Лянке Радіо Свобода.

Молдова прагне парафувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі наступного тижня.

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Росія чинила тиск як на Україну, так і на Молдову, щоб вони приєдналися до Митного союзу.

У той же час, колишній президент Молдови, лідер комуністів Владімір Воронін заявив у четвер, що його країна повинна «наслідувати» приклад України і призупинити переговори з ЄС.