Рішення України не вплине на курс Молдови - прем’єр-міністр
09:16, 22 листопада 2013Політика
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Прем’єр-міністр Молдови Юріє Лянке заявив, що рішення України про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС не вплине на курс Молдови
Юрій Лянке запевнив, що події в Україні не вплинуть на курс Молдови / Фото: basarabia.md
«Уряд Молдови поважає будь-яке рішення України. Наші відносини з сусідньою країною залишаться такими ж тісними, але Молдова вже зробила свій вибір на користь європейської інтеграції і не збирається його змінювати», - цитує Лянке Радіо Свобода.
Молдова прагне парафувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі наступного тижня.
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Росія чинила тиск як на Україну, так і на Молдову, щоб вони приєдналися до Митного союзу.
У той же час, колишній президент Молдови, лідер комуністів Владімір Воронін заявив у четвер, що його країна повинна «наслідувати» приклад України і призупинити переговори з ЄС.
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