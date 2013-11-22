У російській Думі вітають призупинення євроінтеграції України

Також в російському парламенті готові надати експертну допомогу в розрахунках економічних і правових наслідків підписання такої угоди.

Про це УНІАН заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький:

«Ми вітаємо рішення уряду України, так само, як і його вітають і здорові сили в самій Україні. Це рішення направлене на підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності Української держави і її економіки», - сказав Слуцький.

«Росія, у будь-якому разі, підтримуватиме партнерські відносини з Україною, зокрема, якщо Києву знадобиться експертна допомога у розрахунках економічних і правових наслідків асоціацією з Євросоюзом, створення зони вільної торгівлі з ЄС. Це розповсюджується і на площину парламентської дипломатії», - додав він.

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За словами Слуцького, рішення Кабінету міністрів України про припинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом – «це голос здорового глузду», оскільки, у разі створення асоціації, Україні складно буде відновити обсяг промислового виробництва у рамках торговельно-економічних відносин з Росією та іншими державами СНД.

Також потрібно подивитися, наскільки втрачатиметься і як відновлюватиметься рівень внутрішнього ринку, який би забезпечив паритетні відносини між Україною і країнами-членами Європейського Союзу, вважає Слуцький.

«У будь-якому випадку, рішення про євроінтеграцію - це суверенне право України. Та варто нагадати, що низка, перш за все українських, експертів говорили про згубні наслідки асоціації з ЄС для національної економіки і безпеки України, її самостійності, а також попереджали про не прораховані до кінця наслідки ухвалення Угоди про асоціацію з ЄС. Потрібен тайм-аут. І саме тут здоровий глузд переміг», - переконаний російський парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Слуцький заявив, що підписання Україною Угоди з Євросоюзом про асоційоване членство не виключає її участі в євразійському проекті Росії, Білорусі і Казахстану.

21 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.