Засідання ВР розпочалося. Опозиція зустріла Азарова вигуками "Ганьба!"

Як передає кореспондент УНІАН, після цього ряд депутатів від фракції “Батьківщина” підійшли до ложі уряду і почали розстеляти прапори ЄС на робочих місцях Азарова, першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка.

Читайте також: Україна призупиняє підготовку до укладення Угоди про асоціацію з ЄС — Кабмін

Члени уряду зняли ці прапори.

Депутати від фракції Партії регіонів стали в ряд біля урядової ложі, щоб не допустити опозицію до неї.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров розпочав виступ із причин щодо призупинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС.

Депутати від опозиції почали закрикувати його виступ.

У відповідь Азаров сказав, щоб вони послухали, бо покричати завжди встигнуть.