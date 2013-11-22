Засідання ВР розпочалося. Опозиція зустріла Азарова вигуками "Ганьба!"
Засідання Верховної Ради України розпочалося із запізненням на 10 хвилин. Опозиція зустріла прем’єр-міністра Миколу Азарова, який прийшов у сесійну залу, вигуками "Ганьба!".
Як передає кореспондент УНІАН, після цього ряд депутатів від фракції “Батьківщина” підійшли до ложі уряду і почали розстеляти прапори ЄС на робочих місцях Азарова, першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка.
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Члени уряду зняли ці прапори.
Депутати від фракції Партії регіонів стали в ряд біля урядової ложі, щоб не допустити опозицію до неї.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров розпочав виступ із причин щодо призупинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС.
Депутати від опозиції почали закрикувати його виступ.
У відповідь Азаров сказав, щоб вони послухали, бо покричати завжди встигнуть.