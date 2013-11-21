Яценюк вимагає завтра заслухати у ВР Азарова та Януковича

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вимагає завтра заслухати у Верховній Раді України прем’єр-міністра України Миколу Азарова та Президента України Віктора Януковича, а фракції «Свобода» та «УДАР» наполягають на запрошенні Азарова у парламент сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк підкреслив, що нинішнє розпорядження уряду щодо призупинення підготовки до підписання угоди з ЄС є “незаконне і неконституційне”. Він висловив вимогу, щоб завтра запросити до парламенту прем'єр-міністра Азарова та Президента Януковича.

Водночас народний депутат України Віталій Ковальчук (фракція «УДАР») наголосив на необхідності сьогодні запросити до парламенту прем'єр-міністра України Миколу Азарова. Таку ж пропозицію від імені фракції “Свобода” висловив народний депутат Олексій Кайда. Він зазначив, що не потрібно затягувати час до завтра, а необхідно заслухати інформацію уряду вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.