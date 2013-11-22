У Держдумі Росії чекають на рішення про вступ України до Митного союзу

Про це УНІАН сказав депутат Держдуми Росії Роман Худяков.

«Я думаю, що наступний крок уряду України буде входження до Митного союзу, я знаю багато моїх колег із Верховної Ради, які завжди виступали за вступ до Митного союзу, більшість бізнесменів в Україні знають, що у разі вступу до Європейського Союзу їхні заводи розваляться відразу», - сказав Худяков.

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При цьому Худяков відзначив, після відмови від асоціації Україна зможе зберегти ринок Митного союзу.

Водночас, за його словами, одержати плюси від Митного союзу можна буде лише після вступу до цього інтеграційного об'єднання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейською співдружністю з атомної енергії та їх державами-членами.