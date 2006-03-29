Черновецький перемагає з великим відривом

Станом на 08.30 середи в Інформаційному центрі з висвітлення ходу результатів голосування на виборах мера Києва, за даними опрацьованих 82,13% бюлетенів Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,75% голосів виборців, Віталій КЛИЧКО – 23,83%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.

Як передає кореспондент УНІАН, у Юрія КАРМАЗІНА – 5,46%, Адама МАРТИНЮКА – 2,89%, Валерія АСАДЧЕВА – 2,70%, Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА – 1,60%, Ольги Сумської – 0,93%.

За результатами голосування до Київської міської ради на 08.30 опрацьовано 77,64% бюлетенів.

Блок Юлії Тимошенко набрав 24,69% голосів виборців, Блок Леоніда Черновецького – 12,79%, блок «Наша Україна» - 8,90%, блок ПОРА-ПРП – 8,57%, Київське міське відділення Партії регіонів – 5,59%, виборчий блок «Громадський актив Києва» - 4,06%, Київська міська організація СПУ – 3,97%, Народний блок Литвина – 3,65%. Усі інші партії та блоки, що були у бюлетені, тривідсотковий бар’єр не подолали.