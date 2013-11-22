Парламент Криму підтримав рішення Кабміну про призупинення євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій сьогодні заяві парламенту автономії.

"Вважаємо, що це рішення має абсолютно прагматичний характер і спрямоване на запобігання ескалації кризових явищ в економіці та соціальній сфері країни. Кримчани категорично проти політики шантажу і невиправданих вимог зі зниження соціальних стандартів, яку останніми місяцями активно проводить в Україні група чиновників і відставних діячів Євросоюзу", - говориться в заяві.

"Ми розділяємо небажання керівництва України оплачувати зближення з Європейським Союзом ціною розриву економічних зв'язків із нашим основним торговим партнером - Російською Федерацією. Не можна забувати і про те, що з Росією нас пов'язує не лише економічна вигода від двосторонньої співпраці. Для більшої частини населення України це братерська країна, населена братерськими народами", - наголосили автори заяви.

Крім того, ВР Криму стурбована діями опозиційних політичних сил, які виступають за євроінтеграцію.

"Переконані, що спроби лідерів опозиції дестабілізувати ситуацію в Україні не мають нічого спільного з реальними інтересами громадян нашої країни", - заявили члени президії.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 листопада вирішив призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Угоду планувалося підписати у Вільнюсі наприкінці листопада.